出版商拒點交 縱火燒屋嚇壞住戶

2016-12-27 12:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子陳進煌經營出版社，近年經營不佳，房子陸續遭拍賣，新北地院人員今天到新北市板橋重慶路，要強制執行陳某承租的房屋，但陳嫌將自己反鎖屋內，門口放置一張要成「鄭南榕事件二」的字條，法院找鎖匠開鎖時，驚見陳嫌在屋內點火，連忙破門進入，陳嫌因不堪濃煙逃出，隨即被上銬逮回，屋內堆滿陳嫌出版書籍與去漬油，由於陳嫌預謀犯案，全案朝公共危險偵辦。

陳嫌貼在門口的字條上，寫著 「支持司法改革。反抗：司法成為富者掠奪工具！」、門口有民事執行處已送民事庭審理（公文書為憑5年租約）依法應不點交公文。抗議司法不公，裡面有人，反鎖不回應？

甚至還打上「注意：只要有人動手強行進入！將立即引爆『全國矚目』的鄭南榕事件二」，「請民事執行處、及拍定人三思，記得動手強行進入前，先疏散住戶」等字句。

警方調查，今天上午9點許，新北地院到新北市板橋區，強制點交63歲男子陳進煌位於重慶路巷內1樓的房子時，陳男拒不開門，司法事務官找來鎖匠開門，開鎖之際，發現陳民在屋內點燃火盆。

警方通知警力支援並通報119，119到達時，陳嫌家中傳出燒焦味，119強行破門入內搜救，當時陳嫌也難忍濃煙而逃出，遭員警當場壓制且上銬帶回偵訊。

因現場竄出濃煙，警、消滅火時，也上樓一一疏散民眾，沒有人員傷亡；消防滅火後，勘查火場，發現屋內燃燒約3坪。

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