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廂型車逆向衝撞遊覽車 廂型車司機無生命跡象

廂型車因嚴重撞擊，駕駛卡在駕駛座動彈不得，消防人員急救援。（記者張勳騰翻攝）

2016-12-27  12:08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉通往九華山大興善寺道路，今天上午發生廂型車與遊覽車碰撞車禍，廂型車司機卡在車內動彈不得，動用破壞器材花了半小時，才將廂型車司機救出，惟無生命跡象，緊急送醫，遊覽車司機及車上一位女乘客受輕傷送醫，警方初步調查，因道路狹窄，懷疑是廂型車超車不慎釀禍。

警方調查，廂型車因左前側因嚴重撞擊，受損嚴重，廂型車司機卡在駕駛座，動彈不得，現場一片零亂，三義消防分隊動用破壞器材，花了半小時，才將駕駛救出，當場無生命跡象，緊急送苗栗市大千醫院急救。

遊覽車上當時載20多位前往三義大興善寺的進香客，遊覽車駕駛受輕傷，以及車上一名女乘客因頭暈，也送醫治療。

警方初步調查，通往九華山農路道路狹小，事故地點剛好又是上下坡轉彎路段，廂型車因超越雙黃線，不慎撞及遊覽車，而衝到路旁。

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