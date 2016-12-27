Uber總經理遭控詐欺、違反公司法 均不起訴

Uber台灣總經理顧立楷（見圖）遭台北市汽車駕駛員工會等團體控告詐欺、違反《公司法》，均遭檢察官裁定不起訴。（記者林正堃攝）

2016-12-27 12:16

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市汽車駕駛員工會等團體，指控Uber違法經營計程車運輸業，剝奪小黃生計，工會理事長鄭力嘉日前率計程車業者，至台北地檢署控告Uber台灣區總經理顧立楷詐欺、違反《公司法》，檢察官調查後，認為詐欺部分罪嫌不足，公司法部分則是構成要件不符，將顧立楷不起訴。

鄭力嘉等團體提告指控，Uber透過境外APP叫車及使用信用卡刷卡的方式，搶奪計程車市場，其中Uber利用信用卡刷卡設備收費，但車資每時段的費率不同，實有詐欺之嫌。此外，Uber為外國公司，未經主管機關許可卻在台經營業務，也已違反《公司法》。

檢察官調查後認為，Uber雖是國外公司，但在台灣是透過子公司台灣宇博經營，鄭力嘉等團體提告違反《公司法》，其構成要件不符；另，詐欺部分也無確切實證Uber有以詐術誆騙顧客，故兩部分均不起訴。