梁男供15萬糾紛殺婦 家屬：都是芭樂票、謊話連篇

2016-12-27 12:05

〔記者王俊忠／台南報導〕遭已婚梁姓男友殺害的魏姓婦人，今上午檢警會同法醫在市立殯葬所解剖遺體。魏婦的二姐與小女兒到場善後，神情哀傷。對於梁告訴警方有給15萬元支票給魏等金錢往來說法。魏婦女兒與友人齊聲反駁、痛批梁給魏的支票都是未能兌現的芭樂票，指梁謊話連篇。

魏婦二姐與女兒表示，103三年間得知魏婦與梁男交往，但在去年家人才知道梁男已有妻室，家人都不贊成魏繼續當梁的小三，梁竟然指責魏的家人都在破壞他們的感情，對魏的家人多有防備，此後魏婦也少跟家人聯絡。

魏婦女兒還說，她也不贊成媽媽與已婚男交往，梁男知道她的手機，多次在半夜或大清早打電話對她騷擾、罵粗話，但她每次跟梁通話時間不久。

檢方相驗解剖遺體發現魏婦的頸部有勒痕，死因是窒息身亡；至於確切死因，南檢表示，尚待正式解剖報告及毒、藥物檢驗報告出爐才能確定。