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衣著整齊卻穿夾腳拖鞋 竊賊特徵真顯眼

2016-12-27  11:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區一輛汽車，本月13日被人撬開車門行竊，台中市五分局松安派出所員警從監視器發現，切嫌穿著襯衫與西裝褲，但腳上卻穿著夾腳拖鞋，特徵相當顯眼與怪異，從作案汽車追到賴姓男子身上，他被捕後詫異說，他從太平區跑到北屯區行竊，卻還是被北屯警方查獲，依據竊盜罪法辦。

松安派出所巡佐陳俊男、張富凱、警員郭朝瑋等人，本月13日接獲報案，停放在北屯區松竹路一家釣蝦場附近的一輛汽車，被竊賊撬開並偷走4000元財物，員警調閱沿途監視器影像比對，發現竊賊穿著白襯衫與深色西裝褲，穿著頗為正式，雙腳卻是穿夾腳拖鞋，顯得很突兀。

員警訪查發現，竊賊是住在太平區的61歲賴姓男子，本月21日於賴嫌住處外守候，賴嫌剛好要外出，員警發現他攜帶犯罪工具L型板手、可拆式板手、手電筒等證物。

賴嫌對警方突如其來地查證身分，他一度神色慌張、身體顫抖、支吾其詞，沒想到他跑到10公里外的北屯區行竊，還是被當地警方破獲，但他卻不知員警是靠著他穿夾腳拖鞋特徵，再透過車牌號碼找人，他坦承因缺錢而行竊，全案依竊盜罪嫌法辦。

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  • 賴嫌穿白襯衫與深色西裝褲，雙腳卻穿夾腳拖鞋。（記者張瑞楨翻攝）

    賴嫌穿白襯衫與深色西裝褲，雙腳卻穿夾腳拖鞋。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方透過作案汽車鎖定竊嫌。（記者張瑞楨翻攝）

    警方透過作案汽車鎖定竊嫌。（記者張瑞楨翻攝）

  • 賴嫌穿得很整齊，雙腳卻穿夾腳拖鞋。（記者張瑞楨翻攝）

    賴嫌穿得很整齊，雙腳卻穿夾腳拖鞋。（記者張瑞楨翻攝）

  • 賴嫌撬開汽車偷財物。（記者張瑞楨翻攝）

    賴嫌撬開汽車偷財物。（記者張瑞楨翻攝）

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相關關鍵字： 夾腳拖 竊盜
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