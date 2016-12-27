警抓色情卻沒錄到關鍵證據 檢不起訴

2016-12-27 11:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆警方接獲線報指出市區某家按摩店有從事色情按摩服務，8月22日派王姓警員偽裝成顧客到店內消費。董姓女按摩師邊摸王員大腿邊暗示加500有特殊半套服務，員警即刻表明身分，將董女及按摩店張姓負責人帶回訊問，依妨害風化罪將張男等人送辦。檢察官則認為，警方未錄到雙方對話，且現場沒有保險套等證物，予以不起訴處分。

基隆市警二分局日前接獲線報，指出東信路上某家養生按摩會館有包庇店內按摩師從事半套性服務，便派員前往蒐證。

王姓警員前往該店花費1200元享受100分鐘的按摩服務，並將錄音筆放在附近蒐證，按到一半董姓女按摩師突然在王員的大腿亂摸，說只要加500元可以幫忙打手槍。王員見狀立刻表明身分，夥同外面埋伏的同仁將張姓負責人及2名櫃台人員、服務的董女帶回訊問。

張負責人應訊時向警方表示，不知道按摩師與客人之間的互動，但店內都有嚴禁按摩師從事色情服務，但警方不採信張男說法，將他與2名櫃台人員移送法辦，另也依違反社會秩序維護法裁罰董女1000元。董女不服裁處聲請異議，但被法院駁回。

檢察官勘驗警方蒐證的錄音筆，卻發現沒有錄到王員與董女的對話，而且現場無監視器畫面，亦無保險套、精液等物品，認為警方蒐證不足，予以張男及2名櫃台小姐不起訴處分。