子當車手上月被抓 南投一家3口疑因缺錢尋短
2016-12-27 11:53
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〔記者湯世名／彰化報導〕南投縣南崗工業區某民宅，今天驚傳曹姓1家3口上吊自殺命案，彰化警方發現，其中25歲的曹姓男子上個月間於彰化縣當詐騙集團車手時，遭警方當街查獲，且是首次下海當車手就被抓，沒想到1個多月後竟然會上吊自殺，懷疑可能是因為經濟問題走上絕路，令警方不勝唏噓。
今天上午南投警方封鎖現場後，在現場起出1封遺書，57歲曹姓死者及56歲許姓妻子，2人陳屍在2樓房間門口，其25歲兒子則陳屍在1樓廁所門口，現場並無打鬥痕跡，警方查出曹家被列為中低收入戶，曹某妻子長年因病纏身，其兒子疑誤信友人淪為詐騙集團車手，導致官司纏身，極可能因種種事情不順遂而走上絕路。
彰化警方指出，上個月4日下午1名高姓女子到和美警分局伸港分駐所向員警表示，她在家中接到1名男子電話，自稱為法務部專員，告知她積欠電話費4萬餘元，以及其銀行帳戶涉及毒品洗錢案，需要交付銀行帳戶及提款卡申請資金公證，否則將凍結資產，對方並與她相約在大同國小前交付相關證件。
警方將計就計，指示高女持裝有假存摺及提款卡的塑膠袋，依約抵達大同國小校門口，並與大同國小校方合作，由員警喬裝該校警衛，在校門旁的警衛室進行監控，未久，曹姓男子與另1名少年現身，向高女索取相關證件，警方一擁而上，將2人當場逮獲，曹男坦承受雇於詐騙集團擔任車手。沒想到今天竟傳出曹家1家3口自殺，令警方不勝唏噓。
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