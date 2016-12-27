| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

樂陞董座許金龍再被提訊 全案預計春節前偵結

2016-12-27  11:31

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭收購樂陞科技股票涉內線交易、詐欺案，上月底聲請延押董座許金龍獲准，檢方今再提訊許金龍釐清相關案情，全案預計於農曆年前偵結。

北院裁定延押理由指出，許目前尚須面對龐大求償官司，已不可縱放，加上他目前經營的公司，轉投資遍及中國、日本等地，可認定具資力利用人頭戶購買股票，顯示有逃亡之虞。

再者，本案仍有許、共犯與證人間供詞不一的情形，甚至部分共犯仍滯留國外，且相關人等對犯罪所得仍交代不清，無法排除串證可能。

此外，許在案發後自行刪除手機內通訊紀錄，並企圖聯絡相關人等，足見有滅證情形，為使案子未來順利進行，仍予以羈押為妥，並禁見。

廣告
  • 樂陞董事長許金龍再被提訊。（資料照，記者張慧雯攝）

    樂陞董事長許金龍再被提訊。（資料照，記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樂陞案 許金龍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：樂陞董座許金龍再被提訊 全案預計春節前偵結


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.