樂陞董座許金龍再被提訊 全案預計春節前偵結

2016-12-27 11:31

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭收購樂陞科技股票涉內線交易、詐欺案，上月底聲請延押董座許金龍獲准，檢方今再提訊許金龍釐清相關案情，全案預計於農曆年前偵結。

北院裁定延押理由指出，許目前尚須面對龐大求償官司，已不可縱放，加上他目前經營的公司，轉投資遍及中國、日本等地，可認定具資力利用人頭戶購買股票，顯示有逃亡之虞。

再者，本案仍有許、共犯與證人間供詞不一的情形，甚至部分共犯仍滯留國外，且相關人等對犯罪所得仍交代不清，無法排除串證可能。

此外，許在案發後自行刪除手機內通訊紀錄，並企圖聯絡相關人等，足見有滅證情形，為使案子未來順利進行，仍予以羈押為妥，並禁見。