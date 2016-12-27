宮廟委員持棍棒幫鄰喬感情事反挨槍 開槍男被訴

2016-12-27 11:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子黃福來聽聞友人的朋友遭人性侵，為了幫忙出氣，9月21日前往基隆市天福宮旁找涉嫌下藥性侵的陳姓男子質問，但陳男外出不在家，陳父趕緊打電話請隔壁宮廟的陳姓委員幫忙「喬」。陳姓委員卻持棍棒與對方談判，引起黃男不滿，朝他大腿開了一槍後逃逸。警方循線逮捕黃男，並起出犯案槍枝，基隆地檢署今依殺人未遂罪將黃男起訴。

檢警調查，41歲黃福來與王姓女子相識多年，案發前聽聞王女提及自己的沈姓友人被一名陳姓男子下藥性侵，嚥不下這口氣。黃男聽聞之後，決定幫忙出氣，案發時黃男接到王女電話，攜帶槍枝吆喝3名友人一同到陳男家中理論。

黃男等人到陳家之後，卻發現陳男不在家，只剩陳父在家中，要求他把兒子找出來談，陳父擔心之餘打給隔壁宮廟的陳姓委員幫忙。未料雙方一言不合發生爭執，

49歲陳姓委員從後車廂拿出棍棒，黃男則拿出預藏的槍枝往他的大腿開了一槍，再徒手毆打被害人頭部，一夥人隨即離去。

警方追查犯案車輛，找到黃男友人，再循線找到他落腳在桃園市龜山區某汽車旅館，將黃男拘提到案，並在黃男的女友家中，起出犯案的改造槍枝及子彈。

黃男向檢察官表示，是受到王姓女友人指揮才會到現場，承認有開槍及毆打被害人的事實，但完全沒有要置他於死地的意圖，本來只是想嚇嚇他，卻不慎打到他的左腿。王女則向檢察官供稱，不知道黃男有帶槍更不知道他會朝宮廟委員開槍。

檢察官認定，黃、王2人已涉犯殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例，今日將兩人起訴。