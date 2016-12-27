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賤手指換來捐3萬加上60小時勞務

2016-12-27  11:06

［記者楊政郡／台中報導］43歲楊姓男子去年12月31日，駕駛小客車行經中彰快速道路，巧遇市警局交通大隊正執行「騎乘重型機車保護和平先生」之遊行任務，指揮員警示意要他路邊停車讓路，他竟搖下車窗伸出左手「比中指」，車隊過後還嫌車隊太慢，猛按喇叭，向指揮官抱怨又比中指，台中地院依侮辱公務員判2月徒刑，緩刑2年，附帶提供義務勞務60小時。

台中地院判決書指出，43歲楊姓男子去年12月31日上午11時許，駕駛小客車行經中彰快速道路，轉進環中路，巧遇市警局交通大隊正執行「騎乘重型機車保護和平先生」之遊行任務，指揮員警吹哨、示意要他路邊停車讓路，他竟搖下車窗伸出左手「比中指」。

不過還好楊某還是停車接受指揮，不料車隊行進慢，行駛至環中路與永春東路口，楊某行駛在車隊後，嫌太慢，對著殿後的重機猛按喇叭，而指揮巡邏車立即示意禁止楊某超車，但楊某仍執意要超過車隊，因楊某過於靠近遊行機車隊，邱姓指揮官攔下楊某汽車，楊某下車對指揮官一陣抱怨又上車，又對指揮官比中指，全程都被錄下來。

法官審酌他是不耐久候，一時情緒失控，對指揮官比中指，與被害人已達成和解，另已捐款公益團體3萬元，依侮辱公務員判有期徒刑2月，緩刑2年，並向指定機關提供60小時義務勞務。

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  • 車輛示意圖。（資料照）

    車輛示意圖。（資料照）

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