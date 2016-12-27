涉淘空中電逾3.5億 董座周麗真等12人被訴

中國電器公司董事長周麗真（左）被控勾結前總經理張志偉，利用海外子公司掏空中電逾新台幣3.5億元。（資料照，記者錢利忠攝）

2016-12-27 10:46

〔記者謝君臨／台北報導〕生產東亞品牌燈具的中國電器公司董事長周麗真，被控勾結前總經理張志偉，利用海外子公司掏空中電逾新台幣3.5億元，台北地檢署今依違反《證券交易法》將周、張等12人起訴。