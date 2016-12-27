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雙煞狂追當街攔車？背後原因好暖心

2016-12-27  10:45

〔記者湯世名／彰化報導〕「趕快追上去！」2名陳姓男子昨天共乘轎車行經彰化市區時，發現前方1輛廂型車後車箱開啟，車內大量飯菜、攤架險些掉出車外，2男一度猶豫是否要追上去，尾隨近2公里後決定攔車，駕駛廂型車的婦人則被2男舉動嚇壞，誤以為是遭黑衣人追車，直到2男高喊「妳的後車廂開了，這樣很危險唷！」才讓婦人恍然大悟，對於2名暖男的舉動頻頻道謝。

2名陳姓男子昨天共乘轎車行經彰化市建國南路時，適逢前方路口紅燈，轎車緩緩停下，2男發現前方1輛廂型車的後車廂竟完全開啟，露出攤架、鍋碗、飯菜等物品，2男談論說「太粗心了，這樣太危險了吧！」綠燈後廂型車駛上建國陸橋，陳姓乘客還說「車子開到上坡路段，後面的東西會不會掉出來呀？」直到下坡路口紅燈停車，陳男還說「其他車子都不敢靠近！」

綠燈起步後，2名男子討論後決定追上去，直到前方的中山路口停等紅燈時，該輛轎車駛往廂型車右側，搖下車窗高喊「妳的後車箱開了啦！」開車的婦人往後瞧才發現，趕緊搖下車窗說「少年仔，感謝你們啦，我還在想怎麼會有車子一直跟著我，嚇我一跳！」

婦人向他們表示，她是要去市場做生意賣素食，開車途中一直聽到風切聲，心裡還在納悶怎麼車子發出那麼大的聲音，原來是後車箱沒關好，「真的很感謝你們，否則後果不堪設想！」

陳姓乘客將影片PO上網，網友紛紛按讚，有網友說「被後車狂追，我可能會嚇壞！」還有人說「一開始真的會誤以為被黑衣人追，原來是2名暖男！」

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  • 廂型車後車箱完全開啟，露出攤架、鍋碗及飯菜，險些掉落路面。（記者湯世名翻攝）

    廂型車後車箱完全開啟，露出攤架、鍋碗及飯菜，險些掉落路面。（記者湯世名翻攝）

  • 廂型車後車箱完全開啟，露出攤架、鍋碗及飯菜，險些掉落路面。（記者湯世名翻攝）

    廂型車後車箱完全開啟，露出攤架、鍋碗及飯菜，險些掉落路面。（記者湯世名翻攝）

  • 休旅車2名男子將廂型車攔下並告知原委，開廂型車的婦人頻頻道謝。（記者湯世名翻攝）

    休旅車2名男子將廂型車攔下並告知原委，開廂型車的婦人頻頻道謝。（記者湯世名翻攝）

  • 休旅車2名男子將廂型車攔下並告知原委，開廂型車的婦人頻頻道謝。（記者湯世名翻攝）

    休旅車2名男子將廂型車攔下並告知原委，開廂型車的婦人頻頻道謝。（記者湯世名翻攝）

  • 休旅車2名男子將廂型車攔下，開廂型車的婦人一度嚇到。（記者湯世名翻攝）

    休旅車2名男子將廂型車攔下，開廂型車的婦人一度嚇到。（記者湯世名翻攝）

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