販售仿冒Disney手機殼及配件 通訊行業者送辦
警方查扣到仿冒迪士尼的手機殼與配件高達6千多件。（記者黃建華攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕迪士尼旗下產品眾多，保二總隊刑大偵三隊今宣布查獲郭姓通訊行業者在高雄多個夜市設攤販售仿迪士尼商標的行動電話手機殼等配件，仿品混充真品，總數高達6千多件，不法侵權市值逾新台幣380多萬元。全案依違反商標法送辦。
警方於今年3月接獲線報，指稱高雄市五處夜市有業者販售仿冒的迪士尼手機殼、搶發觀光財，警方依據線報內容鎖定瑞豐夜市、三信民德夜市、草衙德昌夜市、鳳山青年夜市等查探，發現確有通信行設攤擺放販售貼有迪士尼商標的手機殼及集線器、手機貼商品。
警方研判倉庫應設於附近以便搬運取貨；另查該通信行本店設於高雄小港區，而申請人郭姓業者於LINE群組與奇摩拍賣皆有發布批發販賣上開商品訊息。
員警蒐證確認該商行販售商品係仿品，持高雄地方法院搜索票，分別前往該通信行小港本店及各觀光夜市攤位、倉庫進行搜索，查扣迪士尼商標手機殼4118件、集線器2,119件及手機貼136件等共6373件商品，侵權市值高達約新臺幣380萬元。
警方於夜市蒐證偵查期間，郭姓負責人對於其販售之商品皆稱有雷射防偽標籤，保證是正品，請顧客安心購買。但經商標權利人鑑定後發現，所查扣之迪士尼商標手機殼、集線器及手機貼商品中，僅有部分是合法授權商品，仿冒品則佔多數，涉嫌魚目混珠，真假貨一起賣，欺騙消費者。
經查，涉案通訊行負責人郭女自104年底開始販售，仿冒品成本價均為新臺幣80元，販售價僅新臺幣150元，正牌迪士尼原廠手機殼售價約新臺幣1,000元，真仿品價格相差6倍以上。郭女選擇在觀光客人潮聚集之夜市販售仿冒迪士尼商標手機相關產品，且自中國大量進口並在夜市附近承租倉庫囤積貨物，即是看準觀光夜市的人潮商機。全案訊後依違反商標法97條移送偵辦。
警方說，業者仿品混充在真品販售，魚目混珠。（記者黃建華攝）
警方查扣到仿冒迪士尼的手機殼與配件高達69千多件。（記者黃建華攝）
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