| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樂陞董座許金龍再被提訊 全案預計春節前偵結 涉淘空中電逾3.5億 董座周麗真等12人被訴 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 社會

南投發生1家3口自殺悲劇 原因待警方調查

南投縣發生1家3口上吊自殺的悲劇，䅁發現場遺留1封遺書，警方封鎖現場進行調查，引發左鄰右舍關心。（記者謝介裕攝）

2016-12-27  10:32

〔記者謝介裕、劉濱銓／南投報導〕南投縣南崗工業區永興路一街住宅區，今日上午9時許，發生1起1家3口上吊自殺案，警方正深入調查中。

警方表示，曹姓死者胞兄見住在住家對面的弟弟1家3口，連續2天大門深鎖，驚覺有異，遂前往察看，赫見3人均已上吊自殺，隨即報警處理。

南投警方封鎖現場後，在現場也起出1封遺書，57歲曹姓死者及其56歲許姓妻子2人陳屍在2樓房間門口，其25歲兒子則陳屍於1樓廁所門口，現場並無打鬥痕跡。

據調查，曹家係中低收入戶，曹某妻子長年因病纏身，其兒子疑誤信友人淪為詐騙集團車手，也官司纏身，極可能因種種事情的不順遂才走上絕路，確實原因仍有待警方進一步調查、釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 南投縣發生1家3口上吊自殺的悲劇，䅁發現場遺留1封遺書，警方封鎖現場進行調查，引發左鄰右舍關心。（記者謝介裕攝）

    南投縣發生1家3口上吊自殺的悲劇，䅁發現場遺留1封遺書，警方封鎖現場進行調查，引發左鄰右舍關心。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣發生1家3口上吊自殺的悲劇，䅁發現場遺留1封遺書，警方封鎖現場進行調查，引發左鄰右舍關心。（記者謝介裕攝）

    南投縣發生1家3口上吊自殺的悲劇，䅁發現場遺留1封遺書，警方封鎖現場進行調查，引發左鄰右舍關心。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上吊 自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：南投發生1家3口自殺悲劇 原因待警方調查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.