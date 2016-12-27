南投發生1家3口自殺悲劇 原因待警方調查
2016-12-27 10:32
南投縣發生1家3口上吊自殺的悲劇，䅁發現場遺留1封遺書，警方封鎖現場進行調查，引發左鄰右舍關心。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕、劉濱銓／南投報導〕南投縣南崗工業區永興路一街住宅區，今日上午9時許，發生1起1家3口上吊自殺案，警方正深入調查中。
警方表示，曹姓死者胞兄見住在住家對面的弟弟1家3口，連續2天大門深鎖，驚覺有異，遂前往察看，赫見3人均已上吊自殺，隨即報警處理。
南投警方封鎖現場後，在現場也起出1封遺書，57歲曹姓死者及其56歲許姓妻子2人陳屍在2樓房間門口，其25歲兒子則陳屍於1樓廁所門口，現場並無打鬥痕跡。
據調查，曹家係中低收入戶，曹某妻子長年因病纏身，其兒子疑誤信友人淪為詐騙集團車手，也官司纏身，極可能因種種事情的不順遂才走上絕路，確實原因仍有待警方進一步調查、釐清。
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