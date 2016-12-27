| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉淘空中電逾3.5億 董座周麗真等12人被訴 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 社會

職業老鴇卸責 法官打臉判刑

2016-12-27  10:33

〔記者溫于德／台北報導〕職業老鴇代女，介紹小姐與客人性交被逮竟不認罪，還推稱「有簽切結書，不做色情」，但遭法官打臉；法官認為，代女日前已犯同性質妨害風化案件，遭高院判有期徒刑4月確定，竟不知悔改再犯本案，屬於累犯，今依妨害風化罪再判有期徒刑4月，得易科罰金12萬，仍可上訴。

台北地院判決指，代女在北市經營「筱可按摩舒壓館」，去年9月9日晚間6時許，遭警方持搜索票進入，當場逮獲已完事的曾姓按摩妹與恩客馮男，因2人皆認罪，均被依違犯社會秩序維護法裁罰；但代女被查出是承租人，事後被依妨害風化移送法辦。

代女庭訊時喊冤稱，曾與曾女簽訂不得性交條款，小姐該次按摩費均由個人所得，自己未分拿一分一毛，撇清罪責；同樣出庭的代女律師則說，被告與曾女曾簽切結書載明，「若有從事違法色情行為，概與代XX小姐無關」，同樣做無罪抗辯。但曾女抖出雙方拆帳方式，該次色情按摩總金額為2500元，代女抽傭1000元，被法官採信。

法官認為，代女今年初才因媒介女子為男客口交至射精，被依妨害風化遭高等法院判刑4月確定，但又不知悔改，又一再否認犯罪，試圖卸責，顯然不具任何悔意，認定被告犯後態度惡劣，再判有期徒刑4月。

廣告
  • 情境照。

    情境照。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性交 按摩 色情
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：職業老鴇卸責 法官打臉判刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.