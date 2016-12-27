職業老鴇卸責 法官打臉判刑

2016-12-27 10:33

〔記者溫于德／台北報導〕職業老鴇代女，介紹小姐與客人性交被逮竟不認罪，還推稱「有簽切結書，不做色情」，但遭法官打臉；法官認為，代女日前已犯同性質妨害風化案件，遭高院判有期徒刑4月確定，竟不知悔改再犯本案，屬於累犯，今依妨害風化罪再判有期徒刑4月，得易科罰金12萬，仍可上訴。

台北地院判決指，代女在北市經營「筱可按摩舒壓館」，去年9月9日晚間6時許，遭警方持搜索票進入，當場逮獲已完事的曾姓按摩妹與恩客馮男，因2人皆認罪，均被依違犯社會秩序維護法裁罰；但代女被查出是承租人，事後被依妨害風化移送法辦。

代女庭訊時喊冤稱，曾與曾女簽訂不得性交條款，小姐該次按摩費均由個人所得，自己未分拿一分一毛，撇清罪責；同樣出庭的代女律師則說，被告與曾女曾簽切結書載明，「若有從事違法色情行為，概與代XX小姐無關」，同樣做無罪抗辯。但曾女抖出雙方拆帳方式，該次色情按摩總金額為2500元，代女抽傭1000元，被法官採信。

法官認為，代女今年初才因媒介女子為男客口交至射精，被依妨害風化遭高等法院判刑4月確定，但又不知悔改，又一再否認犯罪，試圖卸責，顯然不具任何悔意，認定被告犯後態度惡劣，再判有期徒刑4月。