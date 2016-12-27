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房仲隱瞞奢侈稅不說 背信罪起訴

2016-12-27  10:28

［記者楊政郡／台中報導］房屋仲介業者陳某，去年6月為了促成一件房產買賣快速成交，賺取仲介費，竟隱瞞賣方還有一筆92萬元的奢侈稅，讓賣方在隔年收到國稅局漏稅通知，並罰款23萬元，憤而對陳某提告背信，檢察官依背信罪起訴。

起訴書指出，陳某（53歲）是有巢氏房屋仲介人員，104年6月座落北屯區太原路一棟公寓，屋主委託陳嫌出售，簽訂一般委託銷售企約，而陳嫌明知這棟房產屋主非自住，且陳某持有房屋未滿2年，依法要被課徵特種貨物稅及勞務稅（俗稱奢侈稅），但為了盡早促成買賣，刻意隱瞞，房產在104年7月20日以920萬成交。

可是原屋主卻在105年4月接到國稅局漏稅通知書，漏報92萬元並罰款23萬元。陳某坦承仲介這樁買賣，但否認沒有告知奢侈稅。告訴人及其他證人，都沒有聽到陳某有提告奢侈稅的問題，檢察官依背信罪起訴。

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  • 陳某去年6月為了促成一件房產買賣快速成交，賺取仲介費，竟隱瞞賣方還有一筆92萬元的奢侈稅，讓賣方在隔年收到國稅局漏稅通知，並罰款23萬元，檢察官依背信罪起訴。（資料照，記者何玉華攝）

    陳某去年6月為了促成一件房產買賣快速成交，賺取仲介費，竟隱瞞賣方還有一筆92萬元的奢侈稅，讓賣方在隔年收到國稅局漏稅通知，並罰款23萬元，檢察官依背信罪起訴。（資料照，記者何玉華攝）

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