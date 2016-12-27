毒販拒捕 警以綜合逮捕術制伏

袁姓毒犯拒捕，遭警方以綜合逮捕術制伏。（記者黃建華翻攝）

2016-12-27 10:22

〔記者黃建華／高雄報導〕綽號「竹哥」的袁姓毒販，販毒網路擴及離島澎湖，高雄市刑大偵一隊接獲澎湖縣刑大通報，昨（26）日下午在高雄市苓雅區林森二路某巷口聯手圍捕袁嫌，袁一度拒捕，遭警方以綜合逮捕術當街制伏，警方並循線於袁嫌住處逮捕其郭姓女友，起獲海洛因四包（7.76公克）、安非他命五包（43.87公克）、現金23萬8仟多元、吸食器、空氣轉輪手槍等證物，擴大偵辦中。

高雄市刑大偵一隊於今年8月間接獲澎湖縣警察局刑警大隊通報，因偵辦毒品案件時，發現澎湖有不少毒蟲多次搭機到台灣向綽號「竹哥」的袁姓嫌犯（40歲）購買海洛因、安非他命毒品。「竹哥」時而搭機飛至澎湖送貨，因離島警察機關跨區偵辦諸多不便，請求與高市刑大共同偵辦。

案經刑大偵一隊報請高雄地檢署指揮，經數月蒐證，發現袁姓嫌犯與郭姓女友2人均因毒品案件被通緝中，共騎機車或汽車於高雄市苓雅、三民區等地販賣海洛因、安非他命等毒品。

經警方專案人員，持搜索票於袁嫌住處樓下埋伏三天，昨見袁嫌一人下樓準備開車外出販毒，警方前後包圍，袁嫌發現有人靠近拒捕，與警方發生扭打，混戰中警方人員以綜合逮捕式壓制其脖子、手臂，袁某方才束手就擒。

警方隨即進袁嫌住處，再逮捕其郭姓女友，並搜出海洛因、安非他命毒品，全案依販毒案解送檢方偵辦。2名嫌犯經檢察官向法院聲押，法官裁定收押禁見。

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