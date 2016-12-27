魏婦二姐：反對妹與已婚梁男交往

2016-12-27 10:04

〔記者王俊忠／台南報導〕遭已婚梁姓男友勒斃的魏姓婦人，今上午檢警會同法醫解剖遺體。魏婦的二姐與小女兒到場，神情哀傷。

魏婦二姐說，知道妹妹與已婚的梁男交往，反對過他們交往，也知道他們要出遊。

已婚的64歲梁姓男子與47歲魏姓女子交往，梁男跟魏女借15萬元，後來魏女要求分手並討回這筆錢，梁男憤而殺害魏女，將死者頭部套上黑色塑膠袋，棄屍台南市安南區北安路一處偏僻空地草叢，警方昨晚找到梁男，他坦承犯案。