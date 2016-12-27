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東港漁船直航菲國總統故鄉買菸酒水果 船長送辦

2016-12-27  09:46

〔記者葉永騫／東港報導〕東港籍漁船「華國16號」疑似開船到菲律賓總統杜特蒂故鄉達沃市，購買菲國柚子16箱、香箱488包和酒23瓶，帶回東港時被查獲，海巡署東港安檢所依違反菸酒管理法及海關緝私條例函送裁罰。

海巡署第六岸巡總隊表示，「華國16號」在航行到菲律賓海域後，關閉了漁船監控系統，被海巡署發現列管，昨（26）日16時許「華國16號」返回東港碼頭，安檢人員立即嚴格檢查，在船長室及機艙中，查獲了菲律賓柚子水果16箱約83公斤、香菸488包、酒23瓶，依規定，每名船員可攜帶酒5公升、菸50包的規定，該船只有1名台籍船長及2名外籍船員，攜帶的數量早已超過規定，而且違反規定攜帶他國農產品入境。

陳姓船長坦承，開船到菲律賓總統杜特蒂的故鄉達沃市，上岸購買了這些物品，但強調準備自已使用及送給親友，並沒有販售的意圖；東港安檢署將這些違規物品清點後扣押，並通報農委會動植物防疫檢疫局前來查驗，依違反菸酒管理法、海關緝私條例，函送屏東縣政府及海關偵辦。

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  • 東港安檢所人員正在清點從菲律賓帶回的水果和菸酒。（記者葉永騫翻攝）

    東港安檢所人員正在清點從菲律賓帶回的水果和菸酒。（記者葉永騫翻攝）

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