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為救愛貓 23歲妙齡女陳屍火場

大雅區一處鐵皮屋發生火災，現場火勢猛烈。（記者歐素美翻攝）

2016-12-27  09:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區雅潭路3段巷子一處鐵皮屋，今天凌晨2點多突然起火，蔡姓2兄妹倉皇逃命，23歲的蔡女不捨愛貓，重返屋內救貓，結果，因火勢一發不可收拾，與愛貓陳屍火場，消防人員清理火場時，蔡女手中還抱著愛貓，令人唏噓。

今天凌晨2點多，位於大雅區雅潭路3段巷子的一處鐵皮屋，突然起火，蔡姓3兄妹住在屋內趕緊逃生，家屬表示，23歲的蔡女原本已經逃出火場，結果因愛貓還在屋內，重新返回屋內要救貓，結果，就沒有再出來了。

台中市消防局接獲報案，出動大雅等消耳隊前往灌救，消防局第一大隊長楊純凱表示，由於火場為鐵皮平房，內部為三合板隔間，火勢一發不可收拾，消防人員撲滅火勢後清理火場，發現蔡女與愛貓一起陳屍在屋內，死亡的貓咪就在蔡女旁。

家屬見狀，十分傷心，至於起火原因，消防局表示，有待進一步鑑定。

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大雅區的鐵皮屋傳出火警，消防人員前往灌救。（記者歐素美翻攝）

大雅區的鐵皮屋傳出火警，消防人員前往灌救。（記者歐素美翻攝）

大雅區的鐵皮屋傳出火警，消防人員前往灌救。（記者歐素美翻攝）

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標題：為救愛貓 23歲妙齡女陳屍火場


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