伴屍200公里棄屍 兇手：不敢在拘留所獨處
梁男落網後一度拒絕進入拘留所休息，因為擔心獨自入所。（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕台南26日傳出命案，死者為47歲的魏姓婦人，她頭部遭黑色塑膠袋套住，警方循線發現，魏婦疑與有家室的兇嫌梁姓男子，是男女朋友，兩人多日前出遊，在苗栗西湖休息站因感情、金錢糾紛起口角，魏婦因此遭梁男徒手勒死，梁男怕看見魏婦死亡面孔，用塑膠袋包住她，並開了2個多小時車、約200公里，將魏婦屍體載送到安南區棄屍，落網後梁男坦承殺人後多日睡不安穩，不希望獨自進拘留所，直到今日凌晨近3時許才入所。
警方指出，64歲的梁男住在永康，有家室也有子女，約1年前與魏婦結識，2人進而秘密交往，不時會以經濟資助她，由於魏婦想要分手，並疑似以「父親要開刀」為由，向梁男索取15萬元分手費，但梁男不肯，因此埋下殺機。
梁男向警方供稱，耶誕節前他與魏婦到苗栗、北投等地出遊，行經西湖休息站時，又在車中談到這筆15萬元，他知道魏婦拿了錢可能就會分手，自己手頭上也沒這麼多錢，因此沒有答應，不料魏婦卻刺激他，如果他不給錢，還有「很多人」願意給，讓他懷疑魏婦有新歡，所以一時妒火中燒，在車內失手掐死魏婦。
警方表示，梁男因為在車中犯案，一時慌張，便拿車內的塑膠袋套住魏婦的頭，從西湖休息站一路開了約200公里、2小時，到安南區棄屍。
由於魏婦死亡時間超過4天，生物跡證有限，所幸警方在死者口袋裡發現一張會員卡及發票，警方立即兵分多路，查證魏與梁出遊行蹤，最後從會員卡登記資料確定魏婦身分，並從魏婦消費的便利商店中，查到梁男車牌。
晚間7時許警方掌握梁男身分，並到永康區逮人，梁男坦承犯案，這幾天晚上有雖然有家人陪著度過，但是一直睡不好。由於問訊時間超過法定問訊時間，警方要將梁男送進拘留所，不過梁男幾度拒絕，自稱是不敢獨自在拘留所過夜，直到警方跟他說在拘留所會由警員監視，梁男才在今日凌晨約3時許入所。
警方指出，初步研判魏女死於窒息，今日早上9點將由檢方相驗解剖，並持續追查案發細節。
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