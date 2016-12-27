台南套頭女屍案偵破 男友坦承犯案
2016-12-27 00:54
〔中央社〕台南市安南區北安路一處空地樹叢26日驚見一具套頭女屍，警方在屍體上找到百貨公司會員資料卡，確認死者是高雄的魏姓女子，再循線逮捕男友梁姓男子，經警方偵訊，梁男已坦承犯案。
一位民眾26日下午3時左右到一間廟宇拜拜打掃，路過北安路二段加油站後方空地樹叢時，見蒼蠅群集飛舞，起先不以為意，待從廟宇返回後，放心不下，再前往查看，卻驚見發黑的手在樹叢露出，嚇得趕緊報警。
警方獲報趕往封鎖現場，女屍外觀腐敗腫脹，流出屍水，全身爬滿了蛆蟲，頭部遭人以黑色塑膠袋套住，再以膠帶緊束封口，年紀約40至50歲。
警方初判這名女性死亡多日，發現屍體的地方應該不是命案第一現場，將屍體移往市立殯儀館，再調閱監視器，清查可疑人、車，採集死者指紋，查清死者身分。
警方在死者身上找到百貨公司會員資料卡，確認死者是家住高雄的47歲魏姓女子，進而追查到家住台南永康的64歲梁姓男子，涉嫌重大，在26日晚間將梁男逮捕到案。
警方調查，梁男和魏女2人是情侶，19日駕車北上出遊，21日途經苗栗的休息站時，2人在車上發生口角，魏女疑似提出分手，梁男憤而勒斃魏女，再載回台南棄屍。警方偵訊梁嫌坦承犯行，全案依人罪嫌偵辦。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 台南套頭女屍案兇嫌落網 「神秘資料」成關鍵證據
- 大有巴士前老董偷賣場 掏大鈔稱忘結帳
- 課審學生委員挺同婚 遭撂倒頭撞地決定提告
- 廢棄物回收廠起火 挖土機屁股遭殃
- 平安夜聞呼叫以為報佳音…毒蟲開門果見「驚喜」
網友回應
熱門新聞
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 年金請領 中小學教師擬117年改為60歲
- 屏東逾繳燃料費近10萬筆 暫緩開罰
- 中島美嘉自糗歐巴桑 淚崩跪謝熱情台粉
- 自由共和國》陸裕黎／共軍100小時奪台 可能嗎？
- 網球中心出口動線差 周邊巷道將退縮
- 新北議員回娘家 95歲陳松林傳承經驗
- 動力火車包緊緊 笑虧師妹脫很大
- 桃市》走「全台最長吊床式吊橋」 等明年中
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 癌末童發起男人擦指甲油 募8千萬善款
- 自由談》看見希特勒，看不見毛澤東、蔣介石？
- 春日公所蔣公銅像當骨架 變應景耶誕樹
- 穀保OB賽》在校生穿丁字褲跳舞 陳琥︰還好我畢業了
- 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注
- 黨主席提前選舉黨中央強行通過 國民黨中常委今狀告黨主席
- 何芝芸美聲神似張清芳 打動曹俊鴻
- 毀容犬「小花」赴美 傷口駭人接胃管險遭拒入境
- 古都輝映崢嶸歲月─泰國大城
- 趙成珍談蕭邦 音符直入靈魂深處
- 耶誕大戰 誰是最佳男主角?
- 白宮最後耶誕夜 歐巴馬感性談「包容」
- 伍茲耶誕假期不寂寞 找川普打球
- （台南）迎古禮試新妝 東門春牛關公臉
- 萬壽菊花海 大溪區「金」豔
- 沒打疫苗又沒就醫 49歲糖尿病患流感併重症不治
- 德國發現二戰1.8噸未爆彈
- 金曲樂團耍野 竟把「屌」圖放海報
- 〈熱門族群〉電視面板輪流漲 明年首季不看淡
- 台日高中棒球菁英賽／曾連投10K 竹田祐「94狂」
- 清朝台灣鎮總兵顏鳴皋後代來台尋親 求助下營顏氏宗親會
- 政院：國民黨把日食輸台公聽會當黨魁選舉比武場
- 桃竹竹苗爭取 健保總額增4億
- 〈愛瘋迷〉夫與妻 不可或缺的伴
- 竹縣府未辦跨年 竹東粄圓節團圓夜祭出汽車大獎
- 50歲才追夢 友達董考街藝執照
- 考試院副院長 總統提名李逸洋
- 亞洲．矽谷揭牌 引領升級
- 龍山寺點光明燈 他連4年搶「頭香」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台南套頭女屍案偵破 男友坦承犯案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分