上百陸客不滿停航 北海道機場發生騷動

2016-12-27 00:38

〔中央社〕共同社報導，日本北海道新千歲機場國際航站樓24日晚因大雪造成停航，感到不滿的中國乘客與機場工作人員之間出現推擠等騷動。

據千歲警署及消防部門表示，當晚8點左右，登機口附近超過100名中國乘客發生騷動，其中數人衝入登機口內，與前來制止的警察拉扯。除機場的一名女性員工摔倒外，有兩名30多歲中國女性因身體不適被送往急救，均未受傷。

新千歲機場22日至24日因特大降雪導致航班相繼停航，約有1.16萬名乘客被困在機場過夜。據悉，發生騷動的乘客中也有從22日起就被困在機場的人。

24日還陸續發生了多起乘客逼迫機場員工的問題，警方派出約30人在機場進行警備，直至25日早晨。