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LED採購涉洩密廠商 北捷職員5萬元交保

2016-12-27  00:35

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕交通部台灣鐵路管理局電務段官姓職員及台北大眾捷運股份有限公司水電廠呂姓職員，涉嫌將台北車站、板南線103年間將尚未公開的LED採購標案內容，洩漏給陳姓女業者，再由陳女將相關訊息轉遞給其他廠商，以利得標，涉犯洩密、貪污等罪，新北地檢署昨深夜訊後，諭令呂男以5萬元交保，陳男請回，官男、陳女漏夜偵訊中。

檢調接獲舉報，官男洩漏2筆標案，標案金額分別是160萬元以及91萬元；呂男洩漏標案金額為2600萬元，兩人透過陳女，再將消息傳遞給要投標的其他廠商，讓其順利得標。

新北地檢署黑金組檢察官劉文瀚昨指揮調查局北機站前往台鐵局新竹分駐所及相關涉嫌住居所共5處搜索，帶回涉案的官、呂等10人到案說明，並查扣標案相關資料，將調查陳女如何接觸官、呂男，及官、呂是否收受業者打點賄賂，及是否還有洩漏其他標案。

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  • 北捷員工呂志仁獲5萬元交保。（記者王定傳攝）

    北捷員工呂志仁獲5萬元交保。（記者王定傳攝）

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