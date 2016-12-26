恐怖情人分手暴力 醫師：男毀容、女斷命根子

2016-12-26 23:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕新北市發生19歲許姓男子，以松香水潑灑前女友並點火毀容，草療精神科醫師沈政男說，這是恐怖男性情人典型的分手暴力行徑，恐怖女則會對男友或先生的性器官下手。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男說，恐怖情人通常是個性暴烈，佔有欲和控制欲強的人，不堪被分手，不能忍受自己愛的人「再去愛別人」，就會想報復，甚至毀了對方。

通常男性恐怖情人，常見的分手暴力行徑是讓對方「毀容」，女性恐怖情人則常對情人或先生的性器官下手。毀容或切掉命根子等行徑，除了是激烈的報復手段外，背後隱藏的都是其不容對方再去找別人，這種人都是強烈要控制、佔有情人的人。

在陷入情海前，或是在交往時都要小心觀察，若發現情人性格暴烈，交往穩定後就露出狐狸尾巴，出現吵架打人、掐頸等行為，就要想辦法「溜為大吉」。