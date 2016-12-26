曾幫761人次戒毒 「向上學苑」恐熄燈

2016-12-26 23:07

〔記者吳政峰／基隆報導〕曾幫助761人次戒毒的「向上學苑」，因承辦團體「基督教晨曦會」不再續約， 恐面臨熄燈命運，由於這是基隆唯一24小時提供更生人的戒毒場所，主辦單位擔心日後更生人求助無門，恐衍發社會問題，盼其他戒毒組織能接手續辦。

「向上學苑」6年前由更生保護會基隆分會成立，原名為「藥癮者復健中心」，除了接納具戒毒意願的更生人，亦有被法院判保護管束的病犯。

承辦單位晨曦會經驗豐富，以全天候隔離外界、輔以心靈課程、群居管理方式，協助更生人戒毒，至今已761人次受惠。

26歲的學員小昌（化名）表示，13歲染毒，被關過3次，但在獄中結識不少毒友，反而「越關越壞」，得知更多購毒管道，最後還犯下槍砲罪。

小昌說，因施用安毒而出現幻聽，誤認旁人要害他，心理恐懼，聽到家人幫他報名參加向上學苑，第一個念頭是「有地方可以躲了」，而非真想戒毒。

「居然有人幫我洗內褲」，小昌進去的頭4天得單獨隔離，素昧平生的其他學員卻幫他洗衣物，令他感到不可思議，開始反思是否有另一種世界，沒有毒，充滿愛。

某次，小昌看到另名學員跌倒，竟摸著傷口說「感謝上天，我只有擦傷」，他突然醒悟了，發現生活如果充滿感激，生活就會快樂，戒毒才能成功。

小昌表示，向上學苑提供心靈處所，給想戒毒卻無方法的更生人一個機會，沒想到學校到27日就要歇業，覺得非常可惜。

更保會基隆分會主任蔡宜芳指出，晨曦會未來將把一半的資源挹注在非更生人身上，為調配人力，無法續辦向上學苑，目前學苑內的9名學員，將被安置其他縣市。

蔡宜芳認為，煙毒者再犯率極高，若無團體願意承接向上學苑，等同無視這些邊緣人的求救，因此盼有戒毒管理經驗的宗教、社福、慈善等組織，能和基隆更保會聯繫，電話為（02）2465-4123。

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