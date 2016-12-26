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醉漢失足落愛河 送醫急救不樂觀

2016-12-26  22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今日晚間8時許，高雄一名男子酒醉失足掉落愛河中，雖然目前已被搜救人員拉上岸送醫急救，但情況不樂觀。

根據《蘋果》報導，有民眾晚間在高雄歷史博物館前散步時，目擊一名男子掉入愛河中，便緊急通報119前來救援。消防隊到場後，搜救人員隨即在愛河搜索，約半小時左右才找到落水者，雖然已送醫急救，但情況不樂觀。

一名疑似是落水者的酒友表示，不久前兩人才一塊喝酒，男子可能是失足落水，詳細事故原因，仍待警方進一步調查。

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  • 高雄一名男子酒醉失足掉落愛河中，雖然已被搜救人員拉上岸送醫急救，但情況不樂觀。（資料照，記者張忠義攝）

    高雄一名男子酒醉失足掉落愛河中，雖然已被搜救人員拉上岸送醫急救，但情況不樂觀。（資料照，記者張忠義攝）

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