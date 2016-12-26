台南套頭女屍案兇嫌落網 「神秘資料」成關鍵證據

警方在現場拉起封鎖線，要分辨死者身分。（記者王捷攝）

2016-12-26 22:31

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區今日下午發生一起「套頭女屍案」，女子年約50歲，身材嬌小、疑似有染頭髮，雖然女屍身分尚未掌握，但身上有一本「神秘資料」，讓警方能循線掌握女子的男性友人，進而逮獲一名涉案人士。男子初步坦承是他殺害該名女子，不過警方對此相當保密，女子與嫌犯的身分、關係都還不願透露。警方指出，是因為女子生物跡證尚未有結果，因此不敢斷然宣布破案。

應非第一現場 排除死者是外籍人士

今日下午3時許，警方在安南區北安路二段一帶發現一具女屍，屍體頭部除套了塑膠袋外，還以膠帶封袋口，由於死者身上沒有身分證件，警方正調閱附近路口監視器清查可疑人車，不過有警方透露，女子身上有本「資料」，這些資料讓警方鎖定了歹徒。

警方獲得線索後，直奔永康區將男性兇嫌帶回現場，兇嫌坦承犯案，至於兩人關係為何，警方不願透露。

嫌犯坦承下手殺害 警漏夜偵辦

在陳屍現場地面與草叢內發現有拖曳痕跡，警方因此研判他殺嫌疑重大，且此處非命案第一現場，由於現場凌亂、屍體沒有多做掩飾，所以懷疑歹徒是倉促棄屍。

警方指出，由於死者身分不明，難以掌握，不過排除是外籍人士，歹徒與死者間的關係警方只透露是友人，目前正在漏夜偵查中。