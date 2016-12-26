前男友放火毀容 專家教你對付恐怖情人

2016-12-26 22:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕17歲李姓女高中生25日至19歲前男友許耀文位於新北市蘆洲家中拿回寵物刺蝟，李女雖有阿姨、姨丈陪同，但長輩僅在客廳等候，李女1人進許嫌房間拿回刺蝟，讓理智斷線的許嫌有機會潑灑去光水並點火攻擊。新北市警婦幼隊長蔡淑琳說，通常這種情況還是約在公共場合較安全，若有特殊需要，更可求助轄區警方陪同。

蔡表示，分了手的男女朋友多少有火氣，雙方若要見面談判，或者相約要拿回屬於自己的東西，除了可請家長陪同，務必約在開放的公共場合，如速食店、超商、咖啡廳等，家長陪同是有第三人在場，可維護自身安全，而約在公共場合，同樣也是因人來人往則是男、女雙方會因此較能控制情緒，以免在外做出逾矩、甚至攻擊的行為。

蔡說，若是任何一方有傷害、家暴等紀錄，甚至是只要覺得對方理智已無法控制，都能以此為理由，向轄區派出所警員尋求協助，請派人力一同前往，以免不必要意外發生。但派出所、警局無法提供場所供談判，因警所為承辦案件單位，基於中立原則不提供調解，以免讓人誤會偏袒任何一方。