平安夜聞呼叫以為報佳音…毒蟲開門果見「驚喜」

余男以為平安夜敲門的是耶誕老公公，不料卻是警察。（記者陳彥廷翻攝）

2016-12-26 22:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港分局本月24日接獲舉報，指有毒蟲余男獨居工寮，還時常竊取附近魚塭所飼之魚，為害鄉里，警方前往查緝呼喊余男綽號，茫茫然的余男還以為有人報佳音，但開門不見耶誕老公公的「驚喜」，迎面而來的卻是荷槍實彈員警所帶來的「驚嚇」，讓余男愣在當場，直呼「躲這麼偏僻還被抓」！

東濱派出所所長郭瑾樺日前獲報，指在新園鄉河川地的一處廢棄工寮，經常會有1名疑似通緝犯的可疑男子出沒，並時常偷竊該處飼養魚塭，讓養殖業者苦不堪言，平安夜當天看準犯罪者都以為是「法律假期」，偕同4警員見時機成熟前往查緝。

該地點還真的很偏僻！竟是深藏地腹遼闊河川地中工寮，連開車都無法抵達，警方日前巡視，尚只能確定大約位置，而沿途不少飼主飼養犬隻看家，警方手電筒一度卻造成犬隻大吠，深怕打草驚蛇決定關燈摸黑徒步進入，在漁塭土堤行走是險象環生，步行約十餘分鐘後發現1廢棄工寮內隱約有燭火閃動，即鎖定該廢棄工寮，查緝人員放輕腳步靠近後，從木板縫往內察看就發現1名男子，疑就是余男，警方隨即呼叫其綽號「石頭」並敲門，余男雖遲疑詢問「是誰」，但警方應答後，余男不疑有他仍舊開門。

警方隨即進入查緝，果然在目視可及處就發現1顆已使用過之安非他命玻璃球及1支毒品提撥器，余嫌見警方已發現其所有之施用毒品工具已無從狡辯，當場即坦承有施用吸食甲基安非他命。

警方調查，35歲的余男設籍新園鄉，在長期失業情形下接觸到二級毒品，他為免再遭警方調驗，就躲在漁塭旁工寮居住，平日均以腳踏車代步，他還辯稱，本以為警方無法到達該處查緝，想長期躲於該工寮內以免警方查緝到案，哪知還是逃不過警察法眼，在平安夜上門還以為有好事發生，沒想到開門不是耶誕老公公，卻見到警察，直呼倒楣，警方偵詢後全案依違反毒品危害防制條例罪移送。