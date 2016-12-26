台南驚見套頭女屍 死者疑外籍女子身分不明
2016-12-26 22:08
〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區疑傳出他殺案，一具套頭水流女屍嚇壞民眾，北安路二段一處偏僻空地樹叢裡，今下午被民眾發現有具女性屍體頭部被用塑膠袋套住。警方指出，女子年約50歲，身材嬌小、疑似有染頭髮，由於附近曾有越南酒店，外籍人士在此處活動頻繁，懷疑女子可能有外籍身分，但身分尚未掌握，但有鎖定一個涉案目標，目前仍在追查中。
套頭袋口以膠帶封住 他殺嫌疑重大
警方轉述說，今天下午3時許，有民眾到空地附近廟宇打掃拜拜，路過空地樹叢時，看到有一隻手伸出草叢，且周邊有不少蒼蠅聚集，嚇得趕緊到附近釣魚場請求報案。
警方到場後發現，女屍頭上除套了塑膠袋外，還以膠帶封袋口，警方獲報後封鎖現場採證，由於死者身上沒有身分證件，警方正調閱附近路口監視器，清查可疑人車。
現場凌亂 警方懷疑歹徒倉促棄屍
另外，在陳屍現場地面與草叢內發現有拖曳痕跡，因此研判他殺嫌疑重大，且此處非命案第一現場，由於現場凌亂、屍體沒有多做掩飾，所以懷疑歹徒是倉促棄屍，鑑識小組正採集死者生物跡證，希望能清查身分。
警方透露，死者陳屍處不遠，曾是安南區一間越南酒店，懷疑死者可能是越南籍女子，女子除了頭部有塑膠袋外，腳部蓋有一件黑色外套，檢察官與法醫到場相驗，研判女性死者已死亡多日，身體已發黑腫漲，死者年齡約50多歲疑似有染髮，死因可能不單純。
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