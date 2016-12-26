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土豪哥父親聘律師提告 王浩宇：會被告得很慘

2016-12-26  23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕台北市W飯店發生21歲郭姓小模命案，揭出土豪哥等人開趴內幕，桃園市議員王浩宇連日爆出永平工商成為土豪哥家的搖錢樹、校服超貴，把學生當傭人等；土豪哥父親、永平工商董事長朱仁才今天下午發表聲明給全校師生，並表示已聘請律師張進豐追究王浩宇逾越議員職責的民刑事責任，以捍衛權益並正視聽。

張進豐受訪表示，已接受朱仁才委任，將在28日上午9點在桃園區的律師事務所召開向王浩宇提告加重誹謗的記者會，並已搜集相關資料會交由法院公評。

王浩宇晚上則到永平工商附近的楊梅埔心火車站進行街頭演講，他表示尊重朱仁才的提告權益，他澄清傷害永平工商校譽的人不是他造成的，是土豪哥造成的。

王浩宇說，面對外界質疑，朱仁才先是發聲明幫兒子背書，把全校師生拖下水，接著對各種質疑避不回應，最後還對提出質疑的人提告，他是否還適任董事長，相信社會自有公評。

王浩宇演講結束後也補充說明，朱仁才聘請的律師曾任桃園地檢署主任檢察官，關係很好，他認為自己會被告得很慘，雖然很害怕，但是為了維護公平正義，他會繼續努力堅持做對的事。另外，因感受到安全顧慮，將向警方申請安全警衛隨扈。

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  • 土豪哥父親委託律師提告，王浩宇街頭演講預告會被告得很慘。（取材王浩宇臉書直播畫面）

    土豪哥父親委託律師提告，王浩宇街頭演講預告會被告得很慘。（取材王浩宇臉書直播畫面）

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