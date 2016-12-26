台南偏僻樹叢驚見套頭女屍 死者初判50歲婦人
2016-12-26 21:30
〔即時新聞／綜合報導〕台南市一處偏僻空地，今下午有民眾目擊一具女屍，屍體的頭部還遭塑膠袋套住，警方獲報後趕往現場，由於女屍身上無任何證件，警方正調閱路口監視器清查有無可疑人車。
綜合媒體報導，有民眾今下午在台南市安南區一處偏僻的空地樹叢驚見一具女屍，屍體頭部被黑色塑膠袋套住，且袋口還被膠帶封住，民眾嚇到趕緊請求附近釣魚場協助報案。
警方到場後，在空地周圍拉起封鎖線，初判死者年齡約50歲，身體發黑腫脹，已死亡多日，死因還有待解剖化驗。但現場有拖拉痕跡，恐非第一現場，研判兇手可能倉促棄屍。警方目前正調閱監視器，清查有無可疑人車，並採集死者指紋比對身分。
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