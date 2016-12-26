課審學生委員挺同婚 遭撂倒頭撞地決定提告

2016-12-26 21:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕今天立法院外反同、挺同團體大會師，12年國教課審委員之一、東華大學學生蕭竹均也現身立法院外，與同志朋友高舉「歧視會殺人」布條，卻遭反同婚團體攻擊，蕭當場倒地頭撞路面，幸無大礙，但心中餘悸猶存：「原來歧視真的會殺人！」決定向對方提告傷害。

蕭竹均表示，當時為了幫同志朋友聲援，決定與朋友共3人高舉「歧視會殺人」的布條，行經台大兒童醫院外，與反同婚團體的活動場合隔著封鎖線，後來便遭到一群人圍上來嗆聲，場面一片混亂，依稀記得對方怒罵：「你們就是有問題，才會被歧視！」

現場有不少民眾錄影，畫面中，學生與反同婚團體衝突，警方也立即衝上前隔開雙方，並把學生抬離現場，過程中突然有人攻擊蕭竹均，只見蕭倒地，被一名穿黃衣男子用膝蓋壓頭，把人撂倒後便跑掉。

蕭竹均回憶，當時只感到有個手臂從左後方揮擊，宛如摔角方式襲來，自己當下被撂倒，頭部也撞到柏油路，警方當下沒有逮捕對方，是自己事後跟隨警方到派出所做筆錄，並到醫院驗傷後，決定向攻擊者提告傷害罪，而警方根據監視器畫面，也掌握了證據。

蕭竹均說，自己身為12年國教課綱的課審委員，遭遇到暴力攻擊後，更加深刻體會，必須杜絕暴力行為發生，校園裡也更該深切並專業的落實性平教育，否則類似的霸凌、攻擊行為，恐怕仍會加諸在同志學生身上。