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課審學生委員挺同婚 遭撂倒頭撞地決定提告

2016-12-26  21:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕今天立法院外反同、挺同團體大會師，12年國教課審委員之一、東華大學學生蕭竹均也現身立法院外，與同志朋友高舉「歧視會殺人」布條，卻遭反同婚團體攻擊，蕭當場倒地頭撞路面，幸無大礙，但心中餘悸猶存：「原來歧視真的會殺人！」決定向對方提告傷害。

蕭竹均表示，當時為了幫同志朋友聲援，決定與朋友共3人高舉「歧視會殺人」的布條，行經台大兒童醫院外，與反同婚團體的活動場合隔著封鎖線，後來便遭到一群人圍上來嗆聲，場面一片混亂，依稀記得對方怒罵：「你們就是有問題，才會被歧視！」

現場有不少民眾錄影，畫面中，學生與反同婚團體衝突，警方也立即衝上前隔開雙方，並把學生抬離現場，過程中突然有人攻擊蕭竹均，只見蕭倒地，被一名穿黃衣男子用膝蓋壓頭，把人撂倒後便跑掉。

蕭竹均回憶，當時只感到有個手臂從左後方揮擊，宛如摔角方式襲來，自己當下被撂倒，頭部也撞到柏油路，警方當下沒有逮捕對方，是自己事後跟隨警方到派出所做筆錄，並到醫院驗傷後，決定向攻擊者提告傷害罪，而警方根據監視器畫面，也掌握了證據。

蕭竹均說，自己身為12年國教課綱的課審委員，遭遇到暴力攻擊後，更加深刻體會，必須杜絕暴力行為發生，校園裡也更該深切並專業的落實性平教育，否則類似的霸凌、攻擊行為，恐怕仍會加諸在同志學生身上。

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  • 蕭竹均與同伴高舉「歧視會殺人」的布條，與在反同婚團體發生衝突，結果蕭被一名男子攻擊，整個人倒地頭部撞到路面，雖無大礙，但仍餘悸猶存，決定向對方提告傷害。（涂一休提供）

    蕭竹均與同伴高舉「歧視會殺人」的布條，與在反同婚團體發生衝突，結果蕭被一名男子攻擊，整個人倒地頭部撞到路面，雖無大礙，但仍餘悸猶存，決定向對方提告傷害。（涂一休提供）

  • 107課綱課審委員、東華大學學生蕭竹均今天白天聲援婚姻平權，與同伴到中山南路拉布條，與反同婚團體起衝突，竟遭一人毆頭倒地，傷勢雖不重，但仍決定提告傷害，並餘悸猶存在臉書寫下：「原來歧視真的會殺人」。（翻攝蕭竹均臉書影片）

    107課綱課審委員、東華大學學生蕭竹均今天白天聲援婚姻平權，與同伴到中山南路拉布條，與反同婚團體起衝突，竟遭一人毆頭倒地，傷勢雖不重，但仍決定提告傷害，並餘悸猶存在臉書寫下：「原來歧視真的會殺人」。（翻攝蕭竹均臉書影片）

  • 107課綱課審委員、東華大學學生蕭竹均今天白天聲援婚姻平權，與同伴到中山南路拉布條，與反同婚團體起衝突，竟遭一人毆頭倒地，傷勢雖不重，但仍決定提告傷害。（翻攝蕭竹均臉書影片）

    107課綱課審委員、東華大學學生蕭竹均今天白天聲援婚姻平權，與同伴到中山南路拉布條，與反同婚團體起衝突，竟遭一人毆頭倒地，傷勢雖不重，但仍決定提告傷害。（翻攝蕭竹均臉書影片）

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相關關鍵字： 同志 同性婚姻 婚姻平權 蕭竹均
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