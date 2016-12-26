宜市南館市場大火 賣雞攤屋主受困嗆傷

現場濃煙瀰漫。（記者林敬倫攝）

2016-12-26 20:24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市南館市場晚間驚傳火警，煙霧瀰漫，消防局獲報後立即趕往搶救，據了解，起火地點為一間賣雞攤，屋主1人受困裡面，附近民眾表示，裡面的人還在睡覺，情況相當危急，警消正破門搶救。

警消破門後救出一名70多歲莊姓男子有輕微嗆傷，立即送往陽大醫院搶救，據了解，該屋主平常在賣雞與飼料，屋主老婆表示，聞到煙味就立即逃出，所幸丈夫只有輕微受傷。

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