質疑另結新歡 恐怖情人點火害女友毀容遭收押

許男昔日在臉書放閃。（記者王冠仁翻攝）

2016-12-26 20:52

［記者游承霖、徐聖倫、王冠仁／新北報導］恐怖情人！ 19歲許姓男子，因不滿交往2年的17歲李姓女友提出分手，昨天耶誕節上午11時許，李女到許某位在五福路的住處拿寵物刺蝟及隨身衣物時，兩人發生口角，許男質疑女友另結新歡，雙方發生激烈爭吵，帶有酒意的許某一時情緒失控，將瓶裝去光水潑灑在李女身上，又點火，瞬間火光四起，造成李女上半身2到3度32%灼傷，目前仍在加護病房觀察中。今天凌晨3時許院方一度發布病危通知，而許某隨即被李女的阿姨及其男友壓制在地交由警方處理。

少女上半身灼傷嚴重 醫院發病危通知

警方調查，19歲許姓男子，從小是由阿公一手撫養長大，高中畢業後便到電子加工廠擔任電子作業員，並在那裏認識了李姓女子，雙方交往兩年多來，不時在臉書上甜蜜放閃，羨煞不少友人。

豈料，日前李女向許男提出分手，許男心有不甘，曾多次試圖聯絡李女碰面盼能復合，最終，許男算定李女非常愛惜她的寵物刺蝟，便假借寵物刺蝟放在他家，要李女來住處取回為由，騙得李女同意。

昨天上午11時許，李女在周姓阿姨及其男友陪同下一同前往許某位於五股區五福路的住處，許男阿公一見李女按電鈴，並隨即招呼3人進到屋內，李女一進門開口便問:「許xx在哪? 」阿公回說:「在房間睡覺」，李女便逕自打開許某房間，正要彎身拿取放在房內的寵物刺蝟時，疑似發出聲響驚醒了許某，許姓男子一看到李女在房內先反鎖房門，劈頭就問:「妳為什麼要跟我分手?妳是不是交新男朋友」，雙方隨後發生激烈口角。

前晚喝酒帶著酒意的許某一時情緒失控，拿著從電子加工廠帶回的保特瓶裝去光水朝李女上半身潑灑，並持打火機放火，頓時火煙竄燒，李女放聲尖叫，李女阿姨一聽到尖叫聲立刻破門，與許某及李男阿公一同將李女帶進浴室噴水撲滅火勢，並報警。

李女被燒的面目全非，緊急送醫急救，胸部以上32%二到三度燒燙傷，狀況不樂觀，今天凌晨3時許已發布病危通知。警方獲報趕抵時發現李女的阿姨及其男友將許某壓制在地，隨即將許男帶回偵辦，訊後依重傷害、殺人未遂等罪嫌送辦，並向新北地院申請聲押獲准。

李女的鄰居乍聽聞此消息時直呼「夭壽」，表示李女與母親2人住在樹林快20年，李母平時見著鄰居總是笑容可掬地打招呼，而李女在鄰居眼中也是個文靜的女孩，母女與大家關係都不錯。鄰居也說，平時就常看到李女的19歲許姓男友騎機車來載她出門，直呼「他（指許某）看起來不像是這樣的孩子呀！下手竟如此狠毒！」，也有鄰居不斷為她擔心「這可怎麼辦，還有這麼長的人生，竟然毀容了！」