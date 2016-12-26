父控不孝要奪繼承權 兒指妻遭厭「結婚日告我」
2016-12-26 20:37
〔記者王定傳／新北報導〕梁姓父親指控次子對已逝的妻子不孝，認為他沒資格擁有繼承權，梁子否認不孝，反控一切糾紛是父親不滿他妻子，竟曾在他結婚登記日，對他提出民事訴訟，用以表達不滿；新北地院法官從梁父及長子口中得知，梁母疼愛次子，沒表達剝奪其繼承權，判決敗訴，可上訴。
梁父提訴羅列梁男不孝行為，如90年間，妻子在醫院進行心臟手術，次子竟冷漠以對，且次子畢業後步入職場，竟跑到中國工作遺棄家長。
梁父還指控，兒媳兩人長期隱瞞真實住居，卻常突然返家，造成妻子壓力，台南大地震時，妻子因擔心住在台南的次子有不測，四處打探，當日中午12點15分辭世，次子仍不見行蹤，事後家人才知他在新竹，且次子對後事敷衍，沒資格領遺產。
梁男反駁，他住在新竹，家人都知，糾紛起因是父親不喜歡他妻子，竟於結婚登記當日，對他提出民事訴訟，後因沒證據撤告，且他常帶孫子返家，讓父母享受天倫之樂，如今竟遭父親曲解，更何況母親過世後，他按月給父親1萬元扶養費，父親卻不斷以個人主觀好惡製造親子紛爭對立。
梁的哥哥出庭時說，母親很疼孩子，只要弟弟回家就會幫他準備豐富菜色，且母親一直以為弟弟在台南工作，實際上已轉到新竹工作，卻沒有告知家人，台南大地震時，母親以為弟弟在台南工作，擔心打電話，卻是空號，電話不通，母親當天中午就因心肌梗塞過世；不過，母親並沒有講過剝奪弟弟的繼承權。
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