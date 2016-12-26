士林夜市「棺材板」衝突 傳男子竟亮槍威脅！
2016-12-26 21:44
士林夜市傳出攤商被一名男子嗆聲亮槍，懷疑是同業競爭惹事。（圖擷取自東森新聞）
〔即時新聞／綜合報導〕士林夜市美食地下街不少攤商賣相同產品，一家賣「棺材板」指控有間一樣賣棺材板的店家，教唆一名男子威脅恐嚇他們，甚至在尖峰用餐時間，直接到店內嗆聲還亮槍問，「有看過槍嗎？」
據《東森新聞》報導，平安夜（24日）晚間10點多，一名彭姓男子到受害棺材板店家，對著門口招呼客人的女店員嗆聲，甚至亮出手槍問，「有看過槍嗎？」，更說出是別間棺材板店家老闆的姪子，受害店家便認為是同業競爭，對方刻意教唆來威脅。
女店員回想當時表示，她心裡非常恐懼及害怕，更害怕對方開槍傷到用餐客人。對方大聲說話並甩手上手槍，更讓她們至今不敢再開店。
《東森新聞》訪問其他夜市攤商更傳出，被指控的店家自認與夜市自治會關係良好，有自治會撐腰，常亂擺桌椅擋住逃生入口，引發眾多攤商不滿。
目前警方已鎖定這名彭姓男子，被指控的店家則表示，這名男子只是朋友的小孩，更沒有教唆他去嗆別間店，與夜市自治會是朋友而已，沒有亂擺桌椅更沒有包庇的行為。
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