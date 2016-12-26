漁民搶發烏金財 心存僥倖違規用拖網反被罰

2016-12-26 19:28

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕一年一度的烏魚季即將結束，部分漁民為發烏金財，心存僥倖違規在距海岸12海浬內用拖網捕烏魚，結果被海巡逮個正著，烏魚還沒有抓到，還要準備繳3到15萬元罰金了，偷雞不著蝕把米。

每年冬至前後為烏漁汛期，烏魚隨著東北季風及海水溫度下降由中國沿海洄游至台灣西部進行產卵，因近年來氣候變化異常，至今12月下旬西南部還未見烏魚到來，南部漁民苦候，每天都在等好消息。

這兩天傳出中北部的漏網烏魚及另一波魚潮將往雲林地區洄游，因而吸引許多漁船前往雲嘉海域，準備發筆烏金財。

布袋海巡隊3563艇執行「護永專案」，今日凌晨1時許，在雲林新興工業區外海4.8浬發現2艘高雄籍「安○鋒號」、「滿○福號」雙拖漁船於12浬內違規拖網捕漁，海巡人員立即廣播要求起網，以錄影方式逕行蒐證取締，依違反漁業法相關規定函送漁業主管機關裁處。