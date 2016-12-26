| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中市南區公寓火警 11人嗆傷送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 社會

逼迫超時不准打卡？ 宅配人員立血書崩潰控訴

2016-12-26  23:07

〔即時新聞／綜合報導〕新竹一名物流公司的徐姓配送員，在臉書附上一張遺囑，血淚控訴遭物流公司不人道對待，因無法負荷龐大工作量，被怒譙髒話質詢，在文末，徐姓配送員用紅褐色液體寫下了「怨恨」兩字，讓網友擔憂不已。物流公司事後出面回應，表示這僅是同仁們之間的一點誤會，現在已經沒事了。

遺囑全文如下：「本人新竹竹東區徐姓SD，於12月9日下午四點整，由於當配暴量，無法完全負荷，遭所質詢，並於我眼前怒罵三字經，並大力推當配籠車撞牆，此等暴力行為令我深感恐懼，難道要逼迫我超時又不准我打卡作到死嗎？出了什麼狀況誰負責。怨恨！」

綜合媒體報導，新竹竹東徐姓配送員在遺囑中表示，對於自己所遭受到的對待深感恐懼，有網友指出SD就是Sales Driver的縮寫，《TVBS》報導指出，循線來到新竹這間物流站了解狀況後，員工們都紛紛避談超時的敏感話題，最後甚至拉下鐵門。

後來該物流公司也發聲明指出，因耶誕節一直到農曆年前配送量為平常3倍之多，工作量過重難免會導致同仁情緒失控，而該徐姓員工也說一切都是自己誤會了，但遭網友質疑壓力都大到要靠血書發洩，現在又說沒事，會不會是被公司「河蟹」了。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 新竹一名物流公司宅配人員，在個人臉書上沉痛po出遺囑，訴說遭公司及同仁不人道對待。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者李容萍攝）

    新竹一名物流公司宅配人員，在個人臉書上沉痛po出遺囑，訴說遭公司及同仁不人道對待。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宅配員 工作超時 控訴 物流業 血書 遺囑 霸凌
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：逼迫超時不准打卡？ 宅配人員立血書崩潰控訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.