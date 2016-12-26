逼迫超時不准打卡？ 宅配人員立血書崩潰控訴
2016-12-26 23:07
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〔即時新聞／綜合報導〕新竹一名物流公司的徐姓配送員，在臉書附上一張遺囑，血淚控訴遭物流公司不人道對待，因無法負荷龐大工作量，被怒譙髒話質詢，在文末，徐姓配送員用紅褐色液體寫下了「怨恨」兩字，讓網友擔憂不已。物流公司事後出面回應，表示這僅是同仁們之間的一點誤會，現在已經沒事了。
遺囑全文如下：「本人新竹竹東區徐姓SD，於12月9日下午四點整，由於當配暴量，無法完全負荷，遭所質詢，並於我眼前怒罵三字經，並大力推當配籠車撞牆，此等暴力行為令我深感恐懼，難道要逼迫我超時又不准我打卡作到死嗎？出了什麼狀況誰負責。怨恨！」
綜合媒體報導，新竹竹東徐姓配送員在遺囑中表示，對於自己所遭受到的對待深感恐懼，有網友指出SD就是Sales Driver的縮寫，《TVBS》報導指出，循線來到新竹這間物流站了解狀況後，員工們都紛紛避談超時的敏感話題，最後甚至拉下鐵門。
後來該物流公司也發聲明指出，因耶誕節一直到農曆年前配送量為平常3倍之多，工作量過重難免會導致同仁情緒失控，而該徐姓員工也說一切都是自己誤會了，但遭網友質疑壓力都大到要靠血書發洩，現在又說沒事，會不會是被公司「河蟹」了。
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