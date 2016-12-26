昔日臉書放閃誓言照顧女友 1年後卻成毀容情人
2016-12-26 19:54
許男昔日在臉書放閃。（記者王冠仁翻攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕19歲許姓男子因為受不了17歲李姓女友提分手，昨天早上趁女友前來新北市五股區五福路取回個人物品與寵物刺蝟時，拿出預先裝在寶特瓶內的去光水朝她潑灑並點火，導致李女上半身嚴重燒燙傷恐有毀容之虞。
警方檢視許男臉書，發現他約在去年9月17日於臉書上發文宣布與李女「穩定交往中」，當時許男還甜蜜寫下「宇宙無敵超級非常只愛（李女）」等字句。
許男親友叮嚀說「請好好疼惜不要讓她受傷害」、「用嘴巴講不算、光愛也沒用，要照顧好自己跟李女」。當時許男還回覆說「遵命」，想不到最後竟然辣手摧花對李女毀容，令人不勝唏噓。
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