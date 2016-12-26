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南港養生館藏色情 尋芳客做完半套被逮

2016-12-26  20:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕有民眾檢舉台北市南港研究院路一段1間「養生館」從事半套及全套性交易，轄區南港警分局派員夜間訪查，見有男客入內，經推估「服務完成」後，隨即表明身分入內臨檢，44歲梁姓男客承認有與養生館45歲高姓女按摩師「做半套」，警方詢後依妨害風化罪嫌將34歲阮姓負責人送辦，並依社會秩序維護法裁處性交易的2名男女。

警方發現，該養生館業者花招盡出，不但將按摩包廂設於地下室，並將動線設計成蜿蜒綿長，不利稽查，還裝有多支監視器監看四周情形，本月還以按摩1小時800元、2小時1200元作為促銷活動，但主要噱頭是以「額外服務」，由按摩師與男客談妥以加價500元從事半套猥褻行為。

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  • 台北市南港警方臨檢轄內養生館，查出「做半套」色情行為。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市南港警方臨檢轄內養生館，查出「做半套」色情行為。（記者姚岳宏翻攝）

  • 台北市南港警方臨檢轄內養生館，查出「做半套」色情行為。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市南港警方臨檢轄內養生館，查出「做半套」色情行為。（記者姚岳宏翻攝）

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