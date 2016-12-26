拉開女學生褲子看內褲 老師性騷擾遭判解僱有理

2016-12-26 19:58

〔記者項程鎮／台北報導〕台北市某國中代課老師被指對女學生摸胸、捏乳，還拉開女學生褲子看內褲，遭校方解僱，老師認為遭誣陷，提告要求復職，台北高等行政法院認為性騷擾成立，判決校方解僱有理，本案還可上訴。

女學生父親指出，涉案老師前年10月22日疑巡視學校的綜合大樓為由，帶女兒到綜合大樓頂樓，下樓時伸手摸女兒胸部，還拉開女兒的外褲看內褲，校方調查後，同年11月14日召開教師評審委員會，決議停聘，去年2月25日召開性別平等委員會議，認為老師行為不當，獲北市府教育局核准停聘。涉案老師申復和申訴皆遭駁回，提起行政訴訟。

涉案老師主張，校方沒有詳實調查，也無直接證據就認定他性騷擾，被害女學生事後承認說謊，還向他道歉，希望法院還他清白；台北高等行政法院認為，校方調查小組訪談8位相關師生和證人後，發現女學生對本案的流程和時間與相關證人相符，但涉案老師則交待不清，基於經驗和倫理法則，認為本案成立。