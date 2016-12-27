廢棄物回收廠起火 挖土機屁股遭殃

回收場內易燃物品較多，引以猛烈火勢。（記者吳昇儒翻攝）

2016-12-27 00:00

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日下午接獲民眾報案指出，望古火車站附近的山頭，有濃煙冒出。消防局立刻派遣34人，救災車輛14輛前往滅火，趕抵現場發現是一處廢棄回收廠起火，廠區內的挖土機也受到火勢影響，陷在火海中。消防隊員花不到一小時就將火勢完全撲滅，詳細起火原因，仍待火災調查科人員鑑定。

消防隊員初步檢視現場，燃燒面積約30坪，現場除了回收及廢棄物焚毀外，在現場作業的挖土機也受到波及，詳細損失金額，仍在統計中。

據悉，該土地是一名蘇姓男子向地主承租作為整理回收物品廠區，而毀損的挖土機也是掛在蘇男名下。