恐怖情人潑女友去光水毀容 阿公：我孫子很乖阿！

2016-12-26 19:22

［記者游承霖／新北報導］新北市五股區一名19歲許姓男子不滿李姓未成年女友提出分手，憤而持去光水噴灑在女友上半身點火焚燒，造成女友胸部以上有2、3度灼傷的恐怖事件。

晚間犯嫌的阿公接受媒體受訪時，表示當時孫子在屋內睡覺，昨天上午11時許，李女逕自走入房內，過了一段時間，只聽到兩人在屋內大聲爭吵的聲音，隨後伴隨著女子淒厲的尖叫聲，與李女陪同前來的阿姨及阿姨男友見狀立刻與阿公一同打開房門查看，只見李女上半身著火，3人隨即利用衣物將李女身上的火勢撲滅並叫來救護車將李女送醫。

阿公事後表示，孫子高中畢業後，就在電子加工廠上班，平時表現很好，也很孝順，不知為何會發生這個狀況。