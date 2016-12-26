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情人節摺6千顆星送男友 她用情至深卻被毀容

許男當時在臉書上放閃，字裡行間透露出對李女的愛。（記者王冠仁翻攝）

2016-12-26  18:55

〔記者王冠仁／台北報導〕17歲李姓女子昨天因為與19歲許姓男友提分手，竟慘遭對方毀容，事發後李女親友在臉書上痛罵許男，也引來網友齊聲痛罵。

有網友發現，李女與許男交往期間用情至深，今年2月情人節時，她送了馬克杯、寫有「I love U」字樣的愛心抱枕與情侶衣給許男，甚至還花了一個月時間，親手摺了6千多顆星星送給許。許當時還在臉書上寫說「6000多顆星星欸，看到傻眼」、「我很感動，為了這些禮物這麼累，很心疼」。

未料如今許男卻因為懷疑李女另結新歡，竟然「得不到就毀了妳」，令人不勝唏噓。

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  • 李女送給許男的情人節禮物。（記者王冠仁翻攝）

    李女送給許男的情人節禮物。（記者王冠仁翻攝）

  • 李女送給許男的情人節禮物，還親手摺了6千多顆星星。（記者王冠仁翻攝）

    李女送給許男的情人節禮物，還親手摺了6千多顆星星。（記者王冠仁翻攝）

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