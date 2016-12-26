她提分手被毀容 全因掛念可愛的寵物刺蝟
2016-12-26 18:32
李女在臉書上張貼與寵物刺蝟互動的照片。（記者王冠仁翻攝）
〔記者王冠仁、游承霖／台北報導〕17歲李姓女子因為與19歲許姓男友提分手，許男居然趁李女前往他新北市五股區五福路住處，要取回個人物品與寵物時，趁機潑酒精再點火讓她毀容。警方事後查出，當時李女心心念念的寵物，是她飼養的一隻刺蝟。
新北市五股區一名19歲許姓男子，因不滿未成年女友提出分手，昨天上午藉口表示與前女友共養的寵物刺蝟放在房間，要求女方前來取回，待女子一進房間，許男就提出盼能復合，但女子心意已決，拒絕復合，兩人發生口角後，許男一時氣憤將裝滿去光水的寶特瓶向女子潑灑，再持打火機點燃，女子上半身瞬間起火燃燒，造成臉部及上半身2至3度32%灼傷，目前仍在加護病房觀察當中。
據了解，李女是在今年3月左右飼養一隻剛出生的母刺蝟，她十分喜愛這隻刺蝟，就算刺蝟曾經一天內「翹家」兩次，她仍四處費心尋找，就算找回來後依然疼愛有加，甚至還在臉書上說「乖乖吃飽睡覺等我下班，晚上我再把洗好的家具玩具給妳」。
未料，李女卻因為掛念這隻刺蝟，與許男提出分手後想取回卻被潑酒精毀容。
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