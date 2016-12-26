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恐怖情人毀容案 親友指控他曾威脅「敢說我就殺妳媽」！

李女恐遭毀容。（記者王冠仁翻攝）

2016-12-26  18:50

〔記者王冠仁／台北報導〕新北市五股區昨發生一起駭人聽聞的毀容案！19歲許姓男子不滿17歲李姓女友提出分手，趁李前往五股區五福路住處要討回個人物品與寵物時，趁機朝她潑灑酒精並點火。李送醫後她胸部以上有2、3度灼傷，目前仍在醫院治療當中。

李女親友得知此事，氣得在臉書上大罵許男。親友指控，李與許男交往期間，「不開心就爆打我妹，還拿刀架在她身上」，甚至還威脅說「你敢說我就殺妳媽」。

許男昨天趁李現身時，還將房門反鎖再潑酒精點火，李遭火紋身痛得狂叫救命，許男祖父甚至還阻擋她親友上前搶救，最後還是鄰居幫忙報案，救護人員才趕到現場。

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  • 親友在臉書發文指控。（記者王冠仁翻攝）

    親友在臉書發文指控。（記者王冠仁翻攝）

  • 親友在臉書發文指控。（記者王冠仁翻攝）

    親友在臉書發文指控。（記者王冠仁翻攝）

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