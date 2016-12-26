早晨最美風景！車故障 女警幫抱小孩、男警助推車

2016-12-26 23:56

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警察分局中路派出所巡佐吳正雄、女警楊佩庭，今天早上8點多巡經桃園區民安街、廈門街口，發現有自小客車拋錨路中，車上邱姓駕駛帶著3名幼童，要自行將車移到路邊十分困難，女警隨即幫忙將3名幼童抱到路邊安撫，吳員則協助邱男將車推到路邊等待拖吊車，有民眾路過看到這一幕，拍下照片PO網稱：「早晨最美的風景。」

楊佩庭得知善行被PO上網路，笑說，當時學長幫忙邱姓駕駛移置車輛，她則幫忙照顧小朋友，為了防止危險才將3人帶到路邊等待，只是做自己份內工作，很開心能獲得民眾肯定。