永平工商校董聲明提告 王浩宇：社會自有公評

台北市W飯店發生21歲郭姓小模命案，揭出土豪哥等人開趴內幕，土豪哥之父永平工商校董聲明提告，議員王浩宇：社會自有公評。（資料照，記者謝武雄攝）

2016-12-26 17:08

〔記者李容萍／桃園報導〕台北市W飯店發生21歲郭姓小模命案，揭出土豪哥等人開趴內幕，土豪哥的奢華生活和家世接連被起底，桃園市議員王浩宇連日爆出永平工商成為土豪哥家的搖錢樹、校服超貴，把學生當傭人等，土豪哥父親、永平工商董事長朱仁才今天下午發表聲明給全校師生，並表示將聘請律師追究王浩宇逾越議員職責的民刑事責任，以捍衛權益並正視聽。

王浩宇稍後回應指出，面對外界質疑，朱仁才先是發聲明幫兒子背書，把全校師生拖下水，接著對各種質疑避不回應，最後還對提出質疑的人提告，他是否還適任董事長，相信社會自有公評。

王浩宇並轉述學生傳給他的訊息。朱仁才在聲明書指出，最近的風波是自己教子無方，卻讓學校無端受到波及，讓他感到相當抱歉，他並提及永平工商辦學的績效，不是外界的傳言可以一筆抹消的，但連日來的「低眉菩薩」既然無法解決謠言，那麼他就只好變成「怒目金剛」，委託律師對議員王浩宇進行反擊。

朱仁才強調，以後有關校務的事，會暫請校長黃耀祿代為發言；有關個人事務，則交由委任律師張進豐負責回應。