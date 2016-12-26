| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 社會

永平工商校董聲明提告 王浩宇：社會自有公評

台北市W飯店發生21歲郭姓小模命案，揭出土豪哥等人開趴內幕，土豪哥之父永平工商校董聲明提告，議員王浩宇：社會自有公評。（資料照，記者謝武雄攝）

2016-12-26  17:08

〔記者李容萍／桃園報導〕台北市W飯店發生21歲郭姓小模命案，揭出土豪哥等人開趴內幕，土豪哥的奢華生活和家世接連被起底，桃園市議員王浩宇連日爆出永平工商成為土豪哥家的搖錢樹、校服超貴，把學生當傭人等，土豪哥父親、永平工商董事長朱仁才今天下午發表聲明給全校師生，並表示將聘請律師追究王浩宇逾越議員職責的民刑事責任，以捍衛權益並正視聽。

王浩宇稍後回應指出，面對外界質疑，朱仁才先是發聲明幫兒子背書，把全校師生拖下水，接著對各種質疑避不回應，最後還對提出質疑的人提告，他是否還適任董事長，相信社會自有公評。

王浩宇並轉述學生傳給他的訊息。朱仁才在聲明書指出，最近的風波是自己教子無方，卻讓學校無端受到波及，讓他感到相當抱歉，他並提及永平工商辦學的績效，不是外界的傳言可以一筆抹消的，但連日來的「低眉菩薩」既然無法解決謠言，那麼他就只好變成「怒目金剛」，委託律師對議員王浩宇進行反擊。

朱仁才強調，以後有關校務的事，會暫請校長黃耀祿代為發言；有關個人事務，則交由委任律師張進豐負責回應。

廣告
  • 朱仁才的聲明書。（取材王浩宇臉書）（記者李容萍攝）

    朱仁才的聲明書。（取材王浩宇臉書）（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公評 土豪哥 提告 永平工商
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：永平工商校董聲明提告 王浩宇：社會自有公評


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.